今年6月に全国公開を迎える映画「黒牢城」の主演俳優・本木雅弘さんが、日本公開いに先駆けて今年5月の第79回カンヌ国際映画祭・プレミア部門への出品決定に対し、熱いコメントを寄せています。 【写真を見る】【 カンヌ映画祭 】本木雅弘「還暦にして初のカンヌ」主演映画「黒牢城」プレミア部門出品決定に期待と興奮 本作は、織田信長の暴虐に反抗して籠城を決意した荒木村重の居城内で起きる数々の怪事件を巡る、戦