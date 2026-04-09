記者会見するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長＝9日午後、東京都港区衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは9日、2026年8月期の連結純利益予想を従来の4500億円から4800億円に上方修正した。前期比では10.9％増となる。国内のユニクロ事業が堅調で、北米など海外事業も大きく伸びることを反映した。売上高に当たる売上収益も3兆8千億円から3兆9千億円に引き上げた。中東情勢の影響は、8月までの素材