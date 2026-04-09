日本相撲協会は９日、東京都内で臨時理事会を開き、元横綱照ノ富士の伊勢ヶ浜親方（３４）が弟子の幕内伯乃富士関（２２）に暴力を振るったとして委員待遇年寄から平年寄への降格と３か月の報酬減額１０％とする懲戒処分を決めた。親方は伊勢ヶ浜部屋の師匠にはとどまり、当面の間は協会と所属一門の指導、監督下に置かれる。発表によると、今年２月２１日未明に都内での酒席の際、泥酔状態だった伯乃富士関が後援者の知人女性