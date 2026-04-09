news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「ブラジル・リオ五輪の競技場で炎原因は…？過去にも火災」についてお伝えします。◇2016年に開催されたリオデジャネイロオリンピックの自転車の競技会場で、火災が起きました。暗闇の中、巨大なドームの屋根から噴き出す炎。周辺には真っ黒な煙が立ちこめています。一夜明け見えてきたのは。火災による被害の大きさです。布製の屋根のほとんどが焼けたものの、けが人はいな