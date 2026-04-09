眼鏡にマスク姿の男。大島博史容疑者（50）。東京・北区のアパートに侵入し、現金約120万円と商品券80枚などを盗んだ疑いで逮捕されました。空き巣の常習犯とみられている大島容疑者。捜査員たちは、その手口からある異名をつけていました。その名も「無締（むじ）のひろし」無締とは「無締まり」、鍵をかけていない状態のこと。大島容疑者は現場周辺の住宅街を自転車で走り回り、鍵のかかっていない家を探したといいます。しかし