5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭ラインアップ発表会見が9日、フランスで開かれた。最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に、濱口竜介監督（47）が初の海外での撮影となるパリで撮影した新作映画「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）の出品が決まった。濱口監督にとって、23年9月に世界3大映画祭の1つ、ベネチア映画祭（イタリア）で審査員グランプリ（銀獅子賞）を受賞し、24年4