4月7日、女優で歌手の大原櫻子がバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演。人気アイドルグループ timelesz 原嘉孝との “親密関係” を明かし、物議を醸している。「大原さんはこの日、番組内で『小さいころから人見知りという言葉と無縁』と述べ、さまざまな芸能人との交友関係を告白しました。そのなかで名前があがったのが、広瀬すずさんやももいろクローバーZの玉井詩織さんでした。さらに、原さんとは演