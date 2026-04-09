4月5日、タレント・王林が自身のInstagramを更新。まさかの“セクシーショット”を公開し、ネット上がざわついている。かつて、青森で活動するローカルアイドルグループ「りんご娘」のリーダーとして活躍していた王林。卒業後は、津軽弁トークを売りに、多くのバラエティ番組に出演している。「5日の投稿では、『＃おうりんのぬの』のハッシュタグとともに、最近のコーディネートを紹介しています。1枚めの写真では、赤いスタ