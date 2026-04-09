4月9日までに、タレントのホラン千秋が自身のInstagramを更新。近影を公開したが、その姿が話題になっている。ホランは、3月30日に発売されたファッション誌『GIANNA』で披露した衣装姿の写真をアップした。「複数枚アップされた写真には、脱色したシルバーヘアにイメチェンしたホランさんが写っています。肩周りが大きく開いた黒いセットアップ姿や、グレーのシャツにシルバーのスパンコールドレスを合わせた姿など、クールな