今、Xで話題沸騰中の「ピーナッツコーラ」。ピーナッツ風味のコーラかと思いきや、違うんです。ピーナッツを、コーラに浮かべるんです。その謎めいた飲み物に、各公式も興味津々。なんと、あの「キャラメルコーン」【東ハト公式】まで参戦した模様。話題の #ピーナッツコーラ✨キャラメルコーンのピーナッツでやってみたよ😆🥜. 想像がつかなかったけど美味しい!!!ほどよい塩気と香ばしさがコーラの甘さとよく