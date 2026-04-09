『名探偵コナン』に登場する“怪盗キッド”こと、黒羽快斗が主役の物語『まじっく快斗』。このほど、セガプライズのフィギュアブランド「XrossLink」から、キッドと白馬探のフィギュアの発売が決まり、ファンから喜びの声があがっています!【2026 セガプライズ 新作速報】並べて飾ると臨場感が高まるフィギュアブランド "XrossLink(クロスリンク)”。#セガプライズ より秋頃登場予定のTVアニメ『名探偵コナン』のフィギュアをご紹