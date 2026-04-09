資料 高松空港 防衛力強化のため、自衛隊や海上保安庁が平時から円滑に利用できるよう国が指定する「特定利用空港」に、高松空港が新たに指定されました。 政府は8日、持ち回りの関係閣僚会議を開き、10の空港と7つの港湾を新たに「特定利用空港・港湾」に追加することを決めました。 四国では高松空港のほか、松山空港、高知空港、徳島小松島港が指定され、特定利用空港は24、港湾は33になりました。香川県では2024年4