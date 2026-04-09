福岡市の舞鶴公園で桜が倒れたことを受け、市は9日から、園内の桜の緊急点検を始めました。桜の保護と安全の確保をどう両立させるのか、難しい課題が突きつけられています。 ■松永悠作記者「きのう、桜が倒れた福岡市の舞鶴公園です。ほかの桜に倒木の危険性がないか、樹木医などが点検しています。」舞鶴公園では8日、樹齢60年から70年とみられる高さ15メートルのソメイヨシノが倒れました。近くには花見客がいました