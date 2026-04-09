どのようなコーヒーをおいしいと思うかは人それぞれですが、世界中のバリスタはおいしいコーヒーのレシピを求め、日々試行錯誤を繰り返しています。コーヒーの中でも、熱湯に圧力をかけて抽出するエスプレッソを作る際に重要な「液体の透過率」をモデル化する研究についての論文が、学術誌のRoyal Society Open Scienceに掲載されました。A model for the permeability of coffee pucks validated using X-ray computed micro-tomo