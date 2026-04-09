劇団EXILEの小澤雄太が企画・プロデュースを手がける舞台『丸裸刑事（まるはだかでか）PURPLE EDITION』が、恵比寿・エコー劇場（東京）にて7月11日〜19日まで上演されることが決定。小澤からコメントが到着した。【写真】舞台『丸裸刑事 PURPLE EDITION』公演スケジュール2022年に第1弾、2024年に第2弾が上演された舞台『丸裸刑事』の第3弾となる本作。シリーズならではのクセになる世界観はそのままに、さらにスケールアップ