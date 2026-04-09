記事ポイントユアサプライムスのスポットクーラー2機種が2026年4月上旬発売工事不要で移動しやすい工業タイプのピンポイント冷却ジェットノズル搭載モデルは79,800円で遠くまで送風 ユアサプライムスは、工事不要で使える移動式のスポットクーラー2機種を2026年4月上旬より全国で販売しています。壁掛けエアコンを設置しにくい倉庫や工場、イベント会場などで、必要な場所だけをしっかり冷やせる点が魅力です。スタンダードモ