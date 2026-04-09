「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズで知られるマイケル・J・フォックス（64）について、CNNが誤解を招く記事を掲載。心配の声が広がったことを受け、代理人が「マイケルは元気です」と声明を発表した。【写真】『バック・トゥ・ザ・フューチャー』キャストが再会！いいねの多さにドクも「なんてこった！」JustJaredによると、発端は、アメリカの大手ニュースネットワークCNNが、「俳優マイケル・J・フォックスの生