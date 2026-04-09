記事ポイント竹書房「ぼのフェス2026春」が4月下旬より全国の参加書店で順次スタート対象コミックス購入で描き下ろしクリアカード全11種類をその場で配布4月7日から4月13日まで主要電子書籍ストアで大規模ディスカウントも展開 竹書房のコミックスフェア「ぼのフェス2026春」が、4月下旬より全国の参加書店で順次始まります。今年はBL作品を中心にTL作品も加わり、店頭特典と電子書籍キャンペーンの両方で作品の魅力に触れら