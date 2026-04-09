◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月９日、美浦トレセン前走の京成杯を制したグリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）と、昨年末のホープフルＳで２着だったフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）が美浦・Ｗコースで“豪華競演”の調教を行った。３頭併せで、ポッドベイダー（４歳オープン）が先導し、フ