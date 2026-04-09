女優の綾瀬はるか、お笑いコンビ「千鳥」の大悟が夫婦役でダブル主演する映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、５月２９日公開）が９日、第７９回カンヌ国際映画祭の最高賞「パルム・ドール」を競うコンペティション部門に出品された。パルム・ドールを獲得すれば、日本映画では是枝監督の「万引き家族」（２０１８年）以来、８年ぶりの快挙となる。吉報を受け、綾瀬は「是枝監督をはじめスタッフの皆さん、大悟さんをはじめキャ