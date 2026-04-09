ディズニーストアから、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた「スター・ウォーズ」関連コレクションが登場。レガシーライトセーバーや記念ロゴ入りの限定デザイングッズなどが登場する「STAR WARS」と「THE MANDALORIAN AND GROGU」がラインナップされます！ ディズニーストア「スター・ウォーズ」コレクション「STAR WARS／THE MANDALORIAN AND GROGU」 発売日：2026年4月17日（金）より順次販売店舗：ディ