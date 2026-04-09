2026年1月、埼玉県川口市のマンションで、ベトナム国籍の男性に金を奪う目的で暴行を加えた上、死亡させたとして男女6人が逮捕されました。強盗致死の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のレ・クアン・リン容疑者（28）ら20代の男女6人です。警察によりますと、レ容疑者ら6人は2026年1月1日未明、川口市のマンションで、ベトナム国籍のグエン・ホアイ・ラムさん（当時24）に金を奪う目的で暴行を加え、死亡させた疑いがもたれてい