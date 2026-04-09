アニメ『モノノ怪』の完全新作劇場版・三部作の完結編となる映画『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』（5月29日全国公開）の、薬売りの衝撃的な姿が描かれたメインビジュアル、予告第二弾、主題歌、追加キャストが一挙解禁された。主題歌は、第一章・第二章に続き、アイナ・ジ・エンドが担当し、「No Epilogue」を書き下ろした。【画像】色使いが斬新！恐怖を煽る美しさの『劇場版モノノ怪』新予告場面カットメインビジュアルには、