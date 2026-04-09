【WWE】SMACK DOWN（4月3日・日本時間4日／ミズーリ・セントルイス）【映像】ブチギレ最恐美女の“拷問フィニッシュ”に悶絶約9分強の死闘を終わらせたのは、最狂女王の関節技だった。腰と膝を同時に極め、逃げ場を奪う久々の拷問的フィニッシュに、ファンから「エグい」「おー珍しい」と歓声が上がった。WWE「SmackDown」で行われたリア・リプリー対ミチンは、表向きはシングル戦ながら、コ