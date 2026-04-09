「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ戸田」（９日、戸田）高橋勲（５８）＝東京・６８期・Ａ２＝が準優１２Ｒでセンターから豪快なまくりを決めて、２５年９月住之江以来の優出を決めた。「足はいいよ。乗り心地が悪かったが、それもだいぶ改善された。現状、特に気になるところはない」と好感触。「多少、ズレてもさほど足は悪くならない。上位の一つだね。着を落としてるのは自分がレースで失敗してるだけ」と苦笑いするも、