8日、自転車で走行中の男性が警察に服をつかまれ転倒、けがをしたとして、大阪府を提訴した。SNSなどには警察の対応や男性に対してさまざまなコメントが寄せられ話題となっている。 事件が起きたのは、2024年5月。自転車で走行中の男性の横を府警のパトカーが通り抜け、前方で停止した。パトカーから降りた警察官が男性へ向けて大きく手を振ったところ、通行止めであると思った男性は、左折し別の道へと進んだ。しば