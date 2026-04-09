三重県亀山市の新名神高速道路で６人が死亡した多重事故で、津地検は９日、大型トラックの運転手の女（５４）（広島県安芸高田市）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）で津地裁に起訴した。地検は認否を明らかにしていない。起訴状などによると、女は３月２０日午前２時２０分頃、新名神下り線で大型トラックを運転中、スマートフォンの画面を見ながら、時速８２キロで走行。トンネル出口付近に渋滞で停車していた