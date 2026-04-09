一旦深呼吸して落ち着こうとする飼い主さん、同情せずにはいられない悲惨な光景と、想定以上に『正直すぎる反応』を見せたボーダーコリーさんのお姿が話題になっているのです。 『あぁ…』同情のため息と同時に思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの光景は記事執筆時点で130万回を超えて表示されており、6.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ドッグフードを床にこぼしてし