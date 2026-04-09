9日夕方、小坂町小坂鉱山の県道でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと9日午後4時10分ごろ、小坂町小坂鉱山字尾樽部の県道にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった小坂町の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い建物までは約60メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し注意を呼