10030型が「近鉄標準色風」に東武鉄道は2026年4月9日、近鉄との営業連携施策として、近鉄を走る標準色風ラッピング電車の運行を開始すると発表。車両のイメージを明らかにしました。【画像】衝撃！これが「近鉄カラー」になった東武10030型のイメージです対象車両は2両編成の10030型（11267編成）です。4月20日から当面の間、東武スカイツリーライン（浅草〜東武動物公園）、伊勢崎線（東武動物公園〜館林）、日光線（東武動物