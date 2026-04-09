9月19日から開催される「アジア大会」まで、あと半年を切りました。この大会に向けては、愛知県・名古屋市・大会組織委員会は10年前から様々な準備をしてきましたが、大きなテーマの一つが経費削減。 【写真を見る】開幕まで半年切った｢アジア大会｣ 物価高騰に人手不足… 経費は当初の3倍に 名古屋市･愛知県･国の負担は？【大石邦彦解説】 まずは「一部競技の県外移転」です。例えば、馬術が行われる東京の馬事公苑は、東