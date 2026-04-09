昨日とは一転して、9日(木)は季節先取りの暖かさになりました。午後はだんだん雲が広がりましたが、それでも過ごしやすい体感になりました。各地の最高気温は、新潟市中央区で20.6℃を観測したほか、広い範囲で20℃を上回りGWのころの気温になりました。 さて、10日(金)は各地でまとまった雨が降りそうです。 ◆10日(金)午前9時の予想天気図 低気圧が発達をしながら日本海を進む見込みです。この低気圧周辺の雨雲がか