新潟市の中心部の古町エリアに3月、県産米のおかゆを提供する新しい店がオープンしました。古い空き店舗をリノベーションして新しい事業を立ち上げる注目の取り組みを取材しました。 新潟市中央区花町(はなちょう)。古町の玄関口ともいえるこのエリアに、3月新しいお店がオープンしました。 名前は『米草堂(こめそうどう)』。 提供するのは、県産コシヒカリと鶏だしを使ったおかゆをベースに、様