石川県金沢市の近江町市場では、恒例の「春まつり」が始まりました。初日の９日、本マグロの解体ショーが行われ、訪れた買い物客を沸かせました。午前中から金沢市の武蔵ヶ辻にずらりとできた行列。買い物客が熱い視線を向けていたのは…記者レポート「近江町市場のマグロ解体が始まりました。」店員「やるぞー！」軽やかな太鼓のリズムにのってさばかれていく 長崎県産の76キロの本マグロ。近江町市場では、例年、春と秋の2回、マ