茨城県坂東市の資材置き場で起きた火事は発生から7時間近く経った現在も延焼が続いています。芹澤将也カメラマン：自動車が燃えた跡が見てとれます。自動車が縦積みして置かれている状況です9日午後0時13分頃、坂東市寺久付近で「煙がすごい、火も見える」と通報がありました。消防によりますと火が出たのは資材置き場で、建物や乗用車、資材のプラスチックなどが燃えたということです。これまでにけが人や逃げ遅れなどの情報は入