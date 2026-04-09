再審制度の見直しに関する刑事訴訟法改正案について、政府は自民党内の強い反発を受け、修正を含めて検討を続けています。政府は刑事訴訟法の改正案について、10日の国会提出と閣議決定を見送りましたが、今の国会への提出を目指していて、自民党では事前審査が行われています。この再審制度の見直しをめぐる議論について、日本テレビ政治部与党担当の増澤詩乃記者が解説します。■自民部会では怒号飛び交う場面も裁判のやり直しの