慣れた手つきで次々と商品を袋に詰めていく人物。4日の午前4時20分ごろ、横浜市の無人店に現れた泥棒です。盗まれたのは…。被害店舗のオーナー：クロッチという、新しく人気が出てる商品。韓国で話題になっているスイーツ。防犯カメラには、じっと新商品を見つめる男の姿が記録されていました。映像を確認すると指紋を残したくなかったのか、右手には手袋のようなものをはめています。犯行時間は、わずか5分。スイーツでパンパン