東京・中央区の公式Xが7日、投稿したのは「帰宅中の女子高校生を見てウインクをした男性がいるという不審者情報がありました。不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」というメッセージでした。ウインクした男性を「不審者」として、通報を呼びかける異例の内容。これに対し、ネット上では「ウインクで不審者だと言われるのはかわいそう」「知らない人にウインクされたら怖いし、めちゃくちゃ気持ち悪いよ」な