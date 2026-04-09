ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」が、２つのキャンペーンを実施している。ショップスタッフが厳選したおすすめ商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンと、売上個数をもとに選んだ「カゴリ別人気トップ３商品ランキング」を発表し、その中の対象商品をお得に購入できるキャンペーン。「送料負担なしキャンペーン」はショップスタッフおすすめの対象商品を「