アトランタ五輪から3大会連続の競泳日本代表で、スポーツコメンテーターの田中雅美さん（47）が9日、自身のインスタグラムを更新し、長男が小学校に入学したことを報告した。田中さんは和服姿で入学式に参列した姿を投稿。「子が小学1年生になりました。甘えん坊でかわいくておもろい1年生。チョロチョロしてて、お調子者で、誰に似たのかなと思ったりもするけど、絶対私だ（笑）」とつづり、入学式のために自宅を出た長男が「