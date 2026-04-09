「広島（雨天中止）巨人」（９日、マツダスタジアム）午後５時５０分に雨天中止が発表され、先発予定だった巨人・則本昂大投手がブルペン入りして調整。週末のローテーションに変更はなく、１週間後の阪神３連戦（甲子園）に回る見込みとなった。則本は「天候には勝てないので仕方ない」と話し、「投げる感覚は失いたくなかった」とブルペンで３０、４０球投げたという。１０日のヤクルト戦（東京ドーム）の予告先発はドラフ