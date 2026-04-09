日本相撲協会は９日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の運動能力検査（１３日）の受検者を発表し、宇座寿音（うざ・じゅおん、尾上）が申し込んだ。運動能力検査は体格基準を満たさない志望者や、２３〜２５歳未満でアマチュア相撲などでの一定の実績を持たない相撲未経験者などが対象。検査ではボール投げ、短距離走などを実施する。２３歳、宇座は年齢制限緩和が適用されての受検となる。