高市総理はきょう（9日）午後、被爆地広島・長崎の市長と面会しました。両市長は高市総理に対し、核兵器禁止条約を一刻も早く批准することなどを要請しました。広島の松井市長と長崎の鈴木市長は、高市総理と面会し、▼今月27日からアメリカで行われるNPT=核拡散防止条約の再検討会議で、日本政府が主導的な役割を果たすことを要請しました。高市総理は、「核兵器保有国と非核兵器保有国の双方が納得できるような道を探りたい」と