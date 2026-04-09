◇スポニチ後援・九州サーキット第28回トヨタカップオープンゴルフ第1日（2026年4月9日福岡県宮若市ザ・クラシックゴルフ倶楽部＝7053ヤード、パー72優勝賞金200万円））2日間36ホール競技の第1ラウンドが行われた。大会最多5度の優勝を誇る2014年賞金王でツアー通算8勝の小田孔明（47＝ダック技建）が7バーディー、1ボギーの6アンダー、66で回り、首位発進した。2位は1打差の5アンダーで、東北福祉大出身のプロ21年目