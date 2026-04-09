◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定ＪＲＡは９日、桜花賞出走馬の調教後馬体重が発表された。前走の馬体重から２桁の増減があったのは２頭いる。トライアルのチューリップ賞２着で優先出走権を手にした１０番のナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）が１６キロ増の５００キロ。もう１頭は、デビューから無傷の３連勝を飾った紅梅Ｓから３か月ぶりとな