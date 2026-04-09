天皇陛下は、毎年恒例の皇居での稲作を始められました。9日午後3時頃、陛下は皇居内の苗代に到着されました。おととい福島の被災地への訪問を終えた陛下は、グレーのジャンパー姿で、今年の豊作を願いながら、うるち米の「ニホンマサリ」と、もち米の「マンゲツモチ」の2種類、あわせて700粒余りの種もみをまかれました。皇居での稲作は昭和天皇が始め、上皇さま、そして陛下へと受け継がれてきたものです。種もみは一週間ほどで発