厚木基地（資料写真）海上自衛隊は９日、厚木基地（神奈川県大和、綾瀬市）の５１航空隊に所属する海曹長（５３）を停職６日の懲戒処分にした。第４航空群司令部によると、海曹長は試験官として勤務していた教育部隊で２０２３年７〜８月の間に４回行われた船務要員試験の会場で、設問への回答に参考になる教務資料をプロジェクターで投影する不適切な行為を繰り返した。他の試験官が上司に相談して発覚、試験をやり直した。