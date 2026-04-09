30代になると、これからのキャリアについて真剣に考える人が増えてきます。「年収を上げたいなら転職」「安定を重視するなら社内異動」といった話を聞くことも多いでしょう。しかし実際には、それぞれにメリットと注意点があり、単純にどちらが正解とはいえません。 本記事では、転職と社内異動の違いや市場価値の上がり方を整理しながら、自分に合った選択をするための考え方を解説します。 転職と社内異動は何が