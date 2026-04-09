【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.5「彼方に至る路」Part1 4月28日実装 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」のメジャーアップデートとなるパッチ7.5「彼方に至る路」Part1の