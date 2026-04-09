愛知県弥富市で9日、通常より早い時期に収穫する「早場米」の田植えが始まりました。弥富市では、伊勢湾台風での被害をきっかけに、台風が多く発生するシーズンの前に収穫するため、毎年県内で最も早い時期に田植えをしています。古江トラクター代表取締役の古江真人さん：「ここ3～4年ぐらい、ずっと（資材費が）上がり続けていく感じで、肥料も高い、ここ最近でいうと燃料も高騰しているので」肥料や除